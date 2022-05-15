Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın zor olacağının bildiklerini ve bu bilinçle sahaya çıktıklarını ifade eden Keleş, bunun için kontrollü bir oyun tercih ettiklerini söyledi. Keleş, "Maçtan önce biz hedefimize ulaşmıştık. Rakibimizin hedefi vardı. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı biraz kontrollü oynadık ve pozisyon vermedik. Uzatmalarda yediğimiz bir gol moralimizi bozsa da, ikinci yarı üstün oynadık. Pozisyonlarımız var, kazanabilirdik de. Bu kadar eksiğe rağmen, rakibin kadro kalitesine rağmen, oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler" dedi.

'Önümüzdeki sezonun çalışmasını yapmaya başladık'

İç sahada oynadıkları son 6 maçta mağlup olmadıklarını hatırlatan Keleş, "Seyircilerimizin önünde son 6 maçtır yenilmiyoruz. Bizi çok iyi destekliyorlar ve sevgi gösterisinde bulundular. Onlara teşekkür ediyorum. Önümüzde Hatay deplasmanı var, cezalı oyuncularımız var, 2 tane daha gidecek aramızdan. Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz fakat gençlerimiz oynayacak. 45 puan yaptık, önümüzde bir maç daha var, sonra tatil. Oyuncularım hak ettiler, güzel bir tatil yapacaklar. Önümüzdeki sezonun çalışmasını yapmaya başladık, güzel bir kadro oluşturuyoruz. Geçen sene geç kalmıştık, biraz erken davranıp biran evvel bitirebiliriz" şeklinde konuştu.

'Rakip inanılmaz güçlü, biraz kontrollü oynamak zorundaydık'

İlk ve ikinci yarıdaki farklı oyun anlayışlarıyla ilgili de konuşan Keleş, "İlk yarı biraz kontrollü oynayalım dedik. Önde bastığımız zaman arkada biraz sıkıntı çekebilirdik. Biliyorsunuz biraz problemlerimiz var. Kazandığımız topları iyi değerlendirebilseydik, çıkarken son pasları değerlendiremedik orada biraz sıkıntı çektik ama ona rağmen rakibe de pozisyon vermediğimizi düşünmüyorum. Bu bir tercihti ama ikinci yarı tercihimizi değiştirdik. İç saha oyunumuza döndük biraz. Dediğim gibi rakip inanılmaz güçlü, biraz kontrollü oynamak zorundaydık. Çok fazla bu konuda eksiğiz ama oyuncular 90 dakikayı iyi bir şekilde tamamladılar. İkinci yarı oyundan memnunum, yorulan oyuncularımızı değiştirmekte biraz sıkıntı çektik. Fakat çoğu şey planımız içindi" diye konuştu.