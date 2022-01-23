Hakan Keleş: Yenilmemize rağmen biz üstündük

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23’üncü hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ’un GZT Giresunspor’u 3-1 yendiği maçın ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

Keleş, Trabzonspor maçından sonra iç sahada kazanmak istediklerini ifade ederek, “İç sahada problemlerimiz var. 3 maçtır kazanamıyoruz, sıkıntılarımız var. Ama deplasmanlarda puanlarla dönüyoruz. Maça da iyi başladık, baskıları iyi uyguladık fakat 2 pozisyon hatasından 2 gol yedik” dedi.

"YENİLMEMİZE RAĞMEN ÜSTÜN BİR OYUN OYNADIK"

2-0’dan ve Hayrullah’ın sakatlanmasının ardından oyun sisteminde değişiklik yaptıklarını aktaran Keleş, “Yenilmemize rağmen üstün bir oyun oynadığımızı düşünüyorum fakat rakibimiz girdiği ilk pozisyonları gole çevirince, biz de girdiklerimizi değerlendiremedik. Hiçbir zaman eksikleri savunmam ama bugün oyuncu bile değiştiremedik. Dün milli takımdan gelen Doukara’yı mecbur oynatmak zorunda kaldık. Orta saha zaten sakat hepsi. Flavio’da bugün fedakarlık yaparak oynadı. Oyuncularımdan çok memnunum, oyun olarak da iyi oynadılar. Girdiklerimizi atamayınca oyunu çeviremedik, oyun beni memnun etti. Önümüzdeki hafta da transferlerimizi halledersek, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Taraftarlarımız için çok üzgünüm, bizi inanılmaz desteklediler, onlara galibiyeti hediye etmek istiyorduk ama başaramadık. İnansınlar bu takıma, iyi yerlere geleceğiz” diye konuştu.

GİRESUN, (DHA) -



