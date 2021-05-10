Hakan Keleş: Samsun deplasmanı kırılma noktamızdı

Kendilerine güvenenlere karşı mahcup olmadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan genç teknik adam,"Çok uzun zamandır beklenen bir şeydi. Çok istiyorlardı. Bunu armağan ettiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Sorunlu bir sezon başlangıcı yaptıklarını söyleyen Keleş, "Başlangıcımız sorunluydu ama sonunu iyi getirdik. Buraya geldiğimde bir tane oyuncunun sözleşmesi devam ediyordu. Sıfırdan bir kadro oluşturduk. Başkanımız play-off'u zorlayalım dedi. Kadroyu oluşturduk, lisanslarımız yetişmedi. İlk maçımıza çıkamadık. Sonraki dönemde yerli-yabancı oyuncularımızın uyum problemi vardı. Beraberlikler, galibiyetlerle ilk periyodu atlatmaya çalıştık. Uzun bir süre de lider getirdik. 12 maçta 1 gol yedik. 12 maçlık bir serimiz var. Stadımızı değiştirdik, yeni stada geçtik oraya uyum süreci vardı. Maddi olarak çok büyük sıkıntılarımız vardı. Şükürler olsun büyük sıkıntıları atlatarak buraya geldik."

En önemli motive aracımız taraftarımızdı, onlar da yoktu. 27 günde 9 maç oynadık. Çok zor günlerdi. İçimize kapandık, bir aile ortamı oluşturduk. Müthiş bir birliktelik sağladık. Biz maçlarımızı oynarken başkanımız ve futbolcuların eşleri maçları izliyordu. İşimiz zordu. Burada önemli olan taraftara bu şampiyonluğu verebilmekti. Üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

"Samsun deplasmanı kırılma noktamızdı"

TFF 1. Lig'de adeta "fırsat senesi" yaşandığını söyleyen Keleş, "Süper Lig'den takım düşmeyince, rakiplerimiz lige çıkabilmek için müthiş paralar harcadılar. Fırsat senesiydi. Şimdi tek düşüncemiz taraftarımızla doya doya yaşayabilmek. 2-3 maçlık kötü bir periyot geçirdik. Samsun deplasmanı kırılma noktamızdı. Direkt rakibimizdi, oradan akıllı bir oyunla galibiyetle döndük. Farkı 10 puana kadar çıkarttık. Kısıtlı bir kadroyla bunu korumak çok zordu ama başardık. Dediğim gibi Samsun maçı bizim kırılma maçımızdı." dedi.

"Tüm şehir kenetlendi"

Giresunspor'un başarısı için kentin bütünleştiğini ifade eden Keleş, "Şehirde bize tüm paydaşlar destek verdi. Bize inandılar, başaracağımıza inandılar. Şehir olarak kenetlendik. İnanılmaz ilgi ve destekte bulundular. Onları mahcup etmediğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Süper Lig'de ilk olarak kalıcı olmayı istiyoruz. Mali durum, transferler birçok şey buna etki edecek. Bu lige başlarken de play-off zorlayalım amacındaydık. Ama biz ilk ikiden çıktık. İstediğimiz başarıları sağlayacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı. (Trtspor)