Hakan Keleş: Oyunu yine sonuca yansıtamadık

Süper Lig 'in 7’nci haftasında 1-1 berabere biten GZT Giresunspor- Yukatel Kayserispor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri, açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçta çok istekli ve arzulu oynamalarına rağmen skoru sonuca yansıtamadıklarını ifade ederek, galip gelemedikleri için oyuncularının emeğine üzüldüğünü söyledi. Keleş, 3 puana çok ihtiyaçları olduğunu ve bunu düşünerek maça çıktıklarını belirterek, “Oyun olarak bir takım bu kadar net pozisyonlar üretebiliyor, 5-6 tane net pozisyonlara giriyor, VAR’dan dönen bir golümüz var. Oyuncular müthiş bir emek sarf ettiler onlara teşekkür ediyorum. Söyleyecek sözde bulamıyorum. Moral açısından 3 puana ihtiyacımız vardı ama oyun olarak zirve yaptık ama gene 3 puanı alamadık. Rakibimize fazla pozisyon vermedik, bir iki tane şut haricinde. Duran toptan yediğimiz golle geriye düşmemize rağmen arzu, istek, coşkulu oynadık ama yine sonuca yansıtamadık, söyleyecek fazla bir şeyim yok” dedi.

"ŞANSSIZLIĞIN OLDUĞUNA YÜZDE YÜZ EMİNİM"

Oyuncuların çok emek sarfettiklerini ama sonuca yansıtamadıklarını dile getiren Keleş, “Bugünden sonra şanssızlığın olduğuna yüzde yüz eminim. Futbolun çok şans oranı olduğunu düşünmem çok azdır ama bugünden itibaren bu kadar da gol kaçmaz dedirtecek şekilde oldu. Çözeceğiz diye düşünüyorum, iyi bir takım kurduk yani günden güne oturdu. Güzel de bir oyun var üzülüyorum oyuncuların emeğine, bu kadar emek sarfediyorlar ama sonuca yansıtamıyorlar inşallah düzelir” diye konuştu.

DHA