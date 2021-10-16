Hakan Keleş: Oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti

Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini dile getiren Hakan Keleş, “Bu maça da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçın başında yine üstün olan taraftık. Rakip eksik kaldıktan sonra da üstünlüğümüz devam etti. Ceza sahasında toplarla buluştuk, ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız vardı. Daha önce oyunu koparabilirdik. Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Genel olarak oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti. Bir çıkışımız var. Bunu devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz” dedi.

"GAZİANTEP MAÇINA MORALLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Keleş, alınan bir iki galibiyetle işin bitmediğini, ligin uzun bir maraton olduğunu ifade ederek, “Önümüzde şimdi bir Gaziantep maçı var. Ona da çok iyi bir şekilde, moralli bir şekilde hazırlanacağız. Deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta da hep üstün taraftık. İnşallah orada da hak ettiğimiz bir 3 puan alıp döneriz” diye konuştu.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)