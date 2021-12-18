Hakan Keleş: Ligde kalıcı olmak istiyoruz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Altay maçıyla bunu telafi ettiklerini söyledi. Altay'ın da kötü bir gidişatı olduğunu ancak son iki deplasmanda puan kazandıklarını ifade eden Keleş, "Altay, kötü gitmesine rağmen deplasmanda iyi oynayan bir takım. Biz maça iyi başladık, ilk yarıda oyundan memnunum. Pozisyonlarımız var. Skoru da elde ettik. 3-0 olduktan sonra onu korumanın psikolojisiyle son dakikalarda biraz bir baskı yedik. Topladığımız 22 puan var, son 2 haftamız var ilk yarıda. Zor deplasmanlara gideceğiz. Topladığımız kadar puan toplayıp, ikinci yarı yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ DESTEK MÜTHİŞTİ"

Taraftarların desteğine de teşekkür eden Keleş, "Bizi müthiş desteklediler, uzun zamandır buradayım böyle destek daha önceden vardı tabi ama bugünkü müthişti. Takımı müthiş ittiler, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen oynayan oyuncularımız onların yokluklarını aratmadılar. Takıma müthiş bir katkı sağladılar. İyi bir takım olma yolunda devam ediyoruz" diye konuştu.

DHA