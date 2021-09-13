Hakan Keleş: İstatistiksel olarak çok üstündük

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçı kaybettiklerinden dolayı üzgün olduklarını söylerken, “Yine aynı şey başımıza geldi. 10’uncu dakikada duran toptan gol yedik. Tabii geriye düştükten sonra çıkartmak zor ama ikinci yarı inanılmaz bir oyun vardı. İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, oradan içeri atamadık topu. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Değerlendirilmedi ama dediğim gibi gol yollarında biraz eksiğimiz var. Onları gidermek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Daha iyi olacağız'

Hakan Keleş son olarak, "Biraz da stres var oyuncularda ama günden güne iyi giden bir oyunumuz var. Çalışacağız, geliştirdik oyunumuzu, biraz daha geliştireceğiz, daha iyi olacağız. Bakalım inşallah önümüzdeki hafta toparlarız” diye konuştu.