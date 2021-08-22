Hakan Keleş: İnşallah toparlanacağız

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maça iyi başladıklarını söyleyerek, "Bireysel

hatadan geri düştük. Takım hazır değil. Yeni katılan oyuncuların uyum süreci var. Oyun olarak iyi şeyler yaptık. Riskler aldık. Maçı çeviremedik. Mağlup ayrıldık. Yeni bir takımız. İnşallah toparlayacağız. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Transfer çalışmaları sürüyor. Anlaştığımız birkaç oyuncu var. 2-3 transfer daha yapacağız. Onların da bir an önce aramıza gelmesi gerekiyor. İyi bir Giresunspor izlettireceğimizi düşünüyorum. İyi bir kadro kurduğumuzu ve daha iyi olacağımızı söyleyebilirim" dedi.

DHA