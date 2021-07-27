Hakan Keleş: Diabate ile anlaşma aşamasına geldik

Süper Lig 'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beINSports'a konuşan Hakan Keleş, transferlerinin sezon başına yetişeceğini belirtti. Keleş, güçlü bir takım kurarak Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Hakan Keleş, "Anlaşma aşamasına geldiğimiz çok oyuncu var, Diabate de onlardan biri. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz, kimseden çekincemiz yok." ifadelerini kullandı.