Hakan Keleş: Biz burada bir tarih yazıyoruz!

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, bu sezon bir tarih yazdıklarını söyledi. Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, dün deplasmanda oynanan Beypiliç Boluspor karşısında sahadan galip ayrıldıklarını belirtti. Rakipleri önünde deplasmanda 14 yıl sonra galibiyet elde ettiklerine vurgu yapan Keleş, oyuncularını 90 dakika boyunca göstermiş oldukları mücadeleden dolayı da kutladığını aktardı.

Giresunspor’un başarısının tesadüf olmadığını, bunun için çok çalıştıklarını ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Hep söylediğimiz gibi yine söylüyorum. Bizim için artık her maç final havasında. Bu sezon birçok ilke imza attık, bundan sonraki süreçte biraz daha sabır. Biraz daha mücadeleyle bu işin mutlu sonla biteceğine inancım tam. Oyuncularım ne için mücadele ettiklerinin farkında artık bu işin dönüşü yok. Önümüzde kısa bir yol kaldı. Biz burada bir tarih yazıyoruz. bunu hep birlikte yapıyoruz."

TFF 1. Lig’de Giresunspor, geride kalan 21 maçta topladığı 47 puanla lider durumda bulunuyor.





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