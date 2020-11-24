Hakan Keleş: Bariz bir penaltımız verilmedi

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerini söyledi. Kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu belirten Keleş, şöyle devam etti: "Bir de verilmeyen bariz bir penaltımız var. O olsaydı oyunun şekli tabi ki değişebilirdi, ikinci yarıda da zaman zaman iyi oynadığımız bölümler oldu fakat hücum bölgesinde sıkıntılarımız oldu, Balde'nin de sakatlanması bizi baya etkiledi. Onun için tabii ki bu tip maçlarda kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin."

Keleş, yoğun bir maç programlarının olduğuna işaret ederek, "İstanbul, İzmir, Ankara 3 deplasmanımız var, bunlar bizi baya düşündürüyor, inşallah buradan kurduğumuz iyi kadroyla çıkarız. İnşallah ligin sonunda hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.