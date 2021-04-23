Hakan Karaahmet: 'Oyuncularımızdan hiç şüphemiz yok'
Giresunspor’da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Yeşil-Beyazlı ekibi özlediği, umut ettiği, yıllardır hayal ettiği Süper Lig'e ulaştırmak için son 3 maçta ellerinden gelenleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Karaahmet, "Biz başta da bu planlamayı yaparken bunu bekliyor muyduk? Evet. Yaptığınız işleri doğru yaparsanız karşılığı mutlaka olacaktır. Oyuncularımız üzerine düşenleri yapacaktır. Ondan hiç şüphemiz yok. Çünkü bugüne kadar yaptılar. Bundan sonra da yapacaklardır" yorumunu yaptı.