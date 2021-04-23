Hakan Karaahmet: 'Oyuncularımızdan hiç şüphemiz yok'

Karaahmet, "Biz başta da bu planlamayı yaparken bunu bekliyor muyduk? Evet. Yaptığınız işleri doğru yaparsanız karşılığı mutlaka olacaktır. Oyuncularımız üzerine düşenleri yapacaktır. Ondan hiç şüphemiz yok. Çünkü bugüne kadar yaptılar. Bundan sonra da yapacaklardır" yorumunu yaptı.