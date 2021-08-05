Hakan Karaahmet: Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak

İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve KOÇEL Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç katıldı.

Törende ilk olarak konuşan KOÇEL Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç, kendisinin de Giresunlu olduğunu ve memleketinin takımına destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "KOÇEL olarak Giresunspor'la yollarımız 2014 yılında kesişti. Giresunspor tarihinde kendi ayağıyla, isteğiyle giden belki de ilk sponsor benim. Asıl zorluk bundan sonra başlıyor. Hep beraber bu sezon takıma bundan önce olmadığı kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu sene ligi inşallah iyi bir yerde bitiririz" dedi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ise, sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Metin Koç, Giresunspor'un her zaman yanında olmaya çalıştı, teşekkür ediyorum. Spor camiasında sponsor eksikliği ve ihtiyacı çok fazla. Sponsorlar olmazsa futbol olmayacak gibi bir durum var. Federasyondaki gelirler ve yan gelirler yeterli değil. Bizim gibi şehir takımlarının o şehrin iş adamlarına ihtiyacı var. Bu yüzden Metin Bey'e teşekkür ediyorum. Geçen sene sponsorlarımızı mahcup etmedik. Onlar da çok mutlu oldular."

Karaahmet, kendisine yöneltilen transfer sorularıyla ilgili de, "Bizim bir planımız var. Bu plandan şaşmadan devam ediyoruz. Sürecin yavaşlığından dolayı şikayetler olabilir ama kulüp başkanlarının attığı imzalar ve verdiği rakamlar kulübün geleceğini karartıyor. Bunun için dikkatli olmalıyız. Giresunspor doğru zamanda doğru futbolcuyu alacak. Geçen sene devre arasında transfer yapmadık ama şampiyon olduk. Giresunspor'un genlerinde bu var" ifadelerini kullandı.

DHA