Hakan Karaahmet: Çok büyük bir hayal gerçekleşiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayan Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, isim sponsorluğu, takımın durumu, Süper Lig hedefleri ve teknik direktör Hakan Keleş hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Karaahmet, dijital medya markası GZT ile yaptıkları isim sponsorluğu anlaşması ile ilgili olarak, "Bizim için çok önemli, hele ki bu süreçte. Türk futbolunun darboğazda olduğu bir süreçten geçiyoruz. Pandemiden dolayı da birçok sorun var. GZT grubunun bu süreçte Giresunspor'un yanında olması çok önemli hem maddi hem de manevi anlamda. Bu anlaşma için Albayrak Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Artık onların ismi ile sahada olacağız. Bunun ağırlığını taşıyarak inşallah daha büyük başarılara imza atarız" dedi.

"GİRESUNSPOR'UN TARİHE BIRAKTIĞI ÖNEMLİ BİR İMZA"

Ligde 12 maçlık yenilmezlik serilerinin geçtiğimiz hafta sonlandığını hatırlatan Başkan Hakan Karaahmet, "Futbolcularımızın üzerinde tabii çok stres de oluşturuyordu. 12 maçlık yenilmezlik serisini Türk spor camiasına bıraktık. Bundan sonra bakalım hangi takım çıkar bu rekoru egale eder veya geçebilir, onu göreceğiz. Giresunspor için son derece tarihe bıraktığı önemli bir imzadır diye düşünüyorum. Takımımızın bu halinden de son derece mutluyuz" diye konuştu.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPMAYAN GİRESUNSPOR, TÜRK FUTBOLUNA BAŞKA BİR MESAJ VERDİ"

Devre arasında takıma takviye yapmamaları ile ilgili ise Başkan Karaahmet, "Tabii sezon sonu takıma takviye yapacağız. Ama devre arasında yapmayan Giresunspor da Türk futboluna başka bir mesaj verdi. Herkes devre arasında transferden bahseder, böyle bir beklenti var spor camiasında ama biz dedik ki yapmayacağız. Bizi bu hale getiren bu futbol takımı, bundan sonra da götürecek takım o. Ondan sonra yeni insanlar gelecek, başarıyı onlar devam ettirecekler biz de 'hayır, bizi bu duruma getiren arkadaşlarımızın hakkına saygı göstereceğiz' dedik. İlla ki devre arasında transfer yapacağız diye bir durum yok. Alışılagelmiş bir kabul vardı ama biz bu kabulleri de bu dönem yıktığımızı düşünüyoruz. İnşallah Giresunspor bu başarı ile çıkarsa birçok şey içinde konuşulacak konulardan bir tanesi de bu olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HAKAN KELEŞ HOCAMIZ BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

Teknik direktör Hakan Keleş'in kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karaahmet, "Hakan Keleş hocamız bizim için kıymetli, zaten devam edecek. Kendisi ile uzun bir hikayemiz var diyerek başladık yola. İnşallah lig sonunda da istediğimiz yerde bitirdiğimizde, Süper Lig hedefimizi tutturduğumuzda Giresunspor'un yapacakları, planlar zaten belli. Hiçbir zaman böyle popülist bir şekilde davranmayacağız. Biz ayakları yere basan, ekonomisi doğru yönetilebilen, kurumsal yapısı oturmuş bir kulüp halinde devam edeceğiz. Bunları oturtacağız, bunlar önemli. Ama hiçbir zaman popülist bir Giresunspor olmayacak" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ HEYECANLIYIZ"

Giresunspor'un en son 1970-71 sezonunda Süper Lig'e çıktığını ve 1976 sezonunda bir alt lige düştüğünü kaydeden Başkan Hakan Karaahmet, "Çok büyük bir hayal gerçekleşiyor. Büyük bir şey olacak, hepimiz heyecanlıyız, taraftarlarımız da çok heyecanlı. Giresunspor artık Süper Lig'e de hazır çünkü çok ciddi bir tesis yatırımı da var. Giresun'a yapılan stat inanılmaz derecede, belki de Türkiye'deki ilk 3 stat arasında gösterilen statlardan bir tanesi. Yapanlara, emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, Nurettin Canikli'ye teşekkür ediyoruz çünkü çok ciddi bir eser. Süper Lig'de gelen takımları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. İnşallah Allah bize bunları nasip eder" dedi. (DHA)