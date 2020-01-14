Hakan Günal: Maalesef yine hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ikinci maçında Almanya’nın Thüringer ekibine deplasmanda 27-24 mağlup olmalarıyla ilgili, "Maalesef yine hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık." dedi. Günal, gazetecilere, Schaeffler karşılaşmasında olduğu gibi Thüringer maçında da basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Basit hataların mağlubiyete neden olduğunu dile getiren Günal, "Schaeffler maçında kendi hatalarımızdan mağlup olmuştuk. Almanya’daki karşılaşmada hatalarımıza rağmen galibiyetle ayrılma şansımız vardı ama bu sefer de farklı etkenler devreye girdi. Maalesef yine hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Maç sonunda Alman basınına verdiğim beyanatta da ifade ettim, sanırım hakemler televizyona çıkmaya çok meraklıydı. Sürekli oyunun içindeydiler, çok müdahil oldular. Çifte standart uygulanan bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Basit hataları en aza indirmeleri gerektiğini vurgulayan Günal, "Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi grupta Banik Most ile üst üste iki maçımız var. İlki cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda, diğeri Çekya’da. Bunlar tamam mı devam mı maçları olacak. Bu iki maçı kazanarak, ardından grupta kalan diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası A Grubu’nda Çekya’dan Banik Most, Almanya’dan Thüringer ve Macaristan’dan Schaeffler ile mücadele ediyor.

Kastamonu ekibi, gruptaki ilk maçında ağırladığı Schaeffler’e da 31-30 yenilmişti.