Hakan Demir: "Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 83-78 mağlup eden Banvit’in başantrenörü Hakan Demir, "Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

07 Ocak 2019, Pazartesi 00:01
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Hakan Demir: 'Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 83-78 mağlup eden Banvit’in başantrenörü Hakan Demir, "Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu." dedi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kendilerine yakışan bir oyun oynadıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna kadar iyi savunma yaptık. Normal sürenin sonunda 8 sayı öndeydik ama maç uzatmaya gitti. Herkes uzatmada Banvit düşecek, Fenerbahçe maçı kazanacak diye düşünmüştür ama takımımız orada da bir karakter ortaya koydu. Ligde bir adım daha yukarıya çıkmak için iyi bir galibiyet oldu."

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