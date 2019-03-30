Hakan Demir: 'Bütün hatalara rağmen sahada dik durmayı bildik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor’u 96-90 yenen Banvit’in başantrenörü Hakan Demir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Afyon Belediyespor’un ligde kalma adına mücadele verdiğini ve kendilerinin de birkaç hafta öncesine kadar o sıkıntıyı yaşadığını ve zor olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"İyi bir maç oldu. Afyon Belediyespor da iyi mücadele etti. Biz de sahada kalmayı bildik. Çok hata yaptığımız dakikalar da var. Genç bir takımız ve 3 yabancı oyuncuyla sahadayız. Netice olarak bütün hatalara rağmen sahada dik durmayı bildik ve maçın son dakikasına kadar ayakta kaldık. Eğer biraz zafiyet gösterseydik, Afyon Belediyespor maçı kazanabilirdi. Ev sahibi ekip de maçı kazanabilecek mücadeleyi verdi. Netice itibarıyla maçı kazandığımız için mutluyum."