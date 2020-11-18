Hakan Demir: Bazı oyuncuların daha fazla katkı vermesi gerekiyor

TOFAŞ koçu Hakan Demir, maç sonu açıklamasında şunları söyledi:

“Bazı oyuncularımızın takıma daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Bu tip maçları 3-4 oyuncu ile kazanamayız. Herkes durumu gördü. Takımımızın kapasitesi daha fazla. Uzatmadan önce kazanabilirdik. Bazı hatalar yapabiliriz fakat garip hatalar yaptık. Çünkü zeki bir takımım var. Her pozisyona yanıt verebilir, her şeyi telafi edebilirler. Uzatmadan önce kazanabilirdik ama Şampiyonlar Ligi’nde 3-4 kişinin çabası ile kazanamazsınız. Takım hâlinde çaba göstermeliyiz, herkes dahil olmalı. Böylece bir yere varabiliriz. Fakat öyle ya da böyle bir yolunu bulacağız ve herkese bu çabaya dahil olmayı anlatacağım. Dijon’u tebrik ederim. Uzatmada iyi iş çıkardılar. İyi pozisyonlar bulduk ama kaçırdık, onlar attı. Arzumuz bu galibiyeti hak ediyordu fakat bu maçı kazanmak için arzu yetmiyor.”