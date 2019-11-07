Hakan Demir: AEK her alanda bize karşı üstün bir oyun oynadı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 4. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK’ya 68-50 mağlup olan Teksüt Bandırma’nın başantrenörü Hakan Demir, iyi performans sergileyemedikleri için maçı kaybettiklerini söyledi. Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini oynadığı oyundan dolayı kutladı.

"Artık söylenecek çok bir şey yok." diyen Demir, "AEK her alanda bize karşı üstün bir oyun oynadı. Biz buna cevap veremedik. İyi performans sergileyemedik. Zorlu bir fikstürden geldik. Böyle inişler ve çıkışlar böylesine genç bir takımda her zaman olabilir. Bu iniş ve çıkışları en kısa zamanda telafi edip, önümüzdeki maçlarımızda daha iyi performans ortaya koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



