Hakan Cantınaz’dan Adana at yarışı tahminleri

Heyecan Adana’da…

Tüm Son Düzlükçü dostlara sağlıklı, huzurlu, şanslı güzel bir gün diliyorum.

Günün ilk ayağında, şu ana kadar çıkardığı yarışlar bu grup için yeterli olan Ferhatbey ve son padoğu ilgimi çekip her an yarış kazanabilecek kıvama gelen Serseri Kız arasındaki mücadeleye aradan sonra koşacak olmasına rağmen katılmasını beklediğim grubun kumaş isimlerinden Taluzek’in de katılmasını bekliyorum. İlk ayağı geniş tutmak isteyen Son Düzlük dostları ise ekürisinin katkılarıyla iddialı olacak Yıkıcı Aslan, son iki yarışı beklentilerin altında kalsa da henüz umudumu yitirmediğim İplikçi ve son koşularında kıpırdanmış olan Timsah ile Deli Tahir’i sırasıyla değerlendirmeye alabilirler.

Günün ikinci ayağında, hemen her yarış padoğa pırıl pırıl gelen ve bunu da piste yansıtan Zübeyir’e öncelikli şansı tanıyorum. Bu tip mesafelerdeki bilinen performansıyla Alyayla, rakibe göre koşup düzlük sprintinin zamanlamasını doğru yaptığı koşularda adını tabelanın en iyi yerlerinde duyurabilen Mahzun Kral ve özellikle son padoğunu çok beğenip bugün adını birincilik mücadelesi içinde duyacağımız Dünür en ciddi rakipler olacaktır. Koşu üzerinde yer alan farklı bahis çeşitleri ve/veya geniş kuponlarda ise istikrarlı yarışlar çıkartan isimler Albunea ve Karaatik’in yanı sıra süratli stili ile rakipleri tarafından ilk metrelerde fazlaca ciddiye alınmazsa çıktığı gibi bitirebilecek Golden King başta olmak üzere şablondaki diğer isimler sırasıyla göz önüne alınabilir.

Günün üçüncü ayağında, son iki yarışı kadar koşarsa tırnağının ucuna gelen Mars ve son kazandığı yarıştaki performansıyla daha sert gruplarda da söz sahibi olabileceğini gösteren Koşal arasındaki mücadeleye ara vermiş olmasına rağmen bu gruptan farklı yarışları bulunan Hakeemoğlu ile özellikle Kara Duman başta olmak üzere şablondaki diğer isimler sırasıyla göz önüne alınabilirler.

Günün dördüncü ayağında, son yarışındaki performansını yinelemesi halinde Babahancı’nın koşuyu kazanması en normal sonuç olup biraz da risk alarak günün limanı olarak değerlendirmeye alabiliriz. Liman tercihini farklı bir ayakta kullanmak isteyen Son Düzlük dostları ise inişli çıkışlı yarışlar yapsa da gününde olduğunda bu ve benzeri gruplarda söz sahibi olabilen King Serkan’ı ilk alternatif olarak göz önüne alabilirler.

Günün beşinci ayağında, ilk startında fazlaca maidenda kalmayacak bir tay izlenimi edindiğim Texas Ranger’ın koşuyu kazanmasını bekliyorum. İstikrarlı yarışları ve yeterli performansıyla Alperenhan ise yarış boyunca nefesini rakibinin ensesinde hissettirip en ufak bir hatada devreye girecektir. Her ikisi birden beklentilerin çok altında kalırlarsa şablondaki diğer isimler sırasıyla devreye gireceklerdir.

Günün kapanış ayağını oluşturan son koşuda ise, çok daha sert gruplardaki başarılarını göz önüne aldığımızda bu rakipler yanında yeterli performansa sahip gözüken Silvertay ile en az kendisi kadar iddialı olacak ekürisinin de katkılarıyla Atılgan Kuruş arasındaki mücadeleye maidena veda ettiği koşuda daha sert gruplarda da söz sahibi olabilecek bir görüntü veren O Bir Reis de katılacaktır. Bu üçlünün beklentilerin çok altında kalmaları durumunda ise bu aralar yeniden toparlanan Ökten, Mürülü, Günpınar ve Pokerci sıralaması devreye girecektir. Sevgiyle Kalın.

Günün Sözü : "Çınarın altında oturduğunuzda kendiniz değil, çınar olun, ormanda orman, kırda kır, insanlar arasında insanlarla olun." / Susanna Tamaro