Fanatik Gazetesi Yazarı Hakan Can, YouTube kanalında Türkiye'deki teknik direktörlerin genelde iyi futbolculardan oluşmasını eleştirdi.

Türkiye'nin bu konuda fırsatlar ülkesi olduğunu ifade eden Hakan Can, "Prolisans eğitimi 6 sene ama bizde takım yönetmek için eğitime gerek yok... Kriterimiz, deneyimli futbolcu olmak." ifadelerini kullandı.