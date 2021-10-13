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Hakan Can: TFF'den dünyaya Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin dersi!

Fanatik Gazetesi Yazarı Hakan Can, YouTube kanalında Türkiye'deki teknik direktörlerin yeterli eğitim almamalarını eleştirdi. Türkiye'nin bu konuda fırsatlar ülkesi olduğunu ifade eden Hakan Can, "Prolisans eğitimi 6 sene ama bizde takım yönetmek için eğitime gerek yok... Kriterimiz, deneyimli futbolcu olmak." ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 22:39 Son Güncelleme:
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Hakan Can: TFF'den dünyaya Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin dersi!

Fanatik Gazetesi Yazarı Hakan Can, YouTube kanalında Türkiye'deki teknik direktörlerin genelde iyi futbolculardan oluşmasını eleştirdi.

Türkiye'nin bu konuda fırsatlar ülkesi olduğunu ifade eden Hakan Can, "Prolisans eğitimi 6 sene ama bizde takım yönetmek için eğitime gerek yok... Kriterimiz, deneyimli futbolcu olmak." ifadelerini kullandı.

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