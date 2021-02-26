Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, uzun süre bir kişi eksik oynadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İki takım için de kırılma maçıydı. Bulunduğumuz konumdan biraz daha ileri gitmek adına oynayacağımız bir maçtı. Gençlerbirliği’nin de alttan kurtulma, çıkış maçıydı. Yaklaşık 70 dakika deplasmanda eksik kalmak bize sıkıntılar yaşattı. Galip geleceğimiz pozisyonlar da bulduk. Özellikle Mustafa bulduğu yüzde 100’lük pozisyonu değerlendirse daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalınca zaman zaman baskı yedik, özellikle ilk yarı. Bunu da normal bir durum olarak görüyoruz."