Ay-Yıldızlılar'ın en önemli oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç karşılaşmalarındaki başarılı performansını, Letonya karşısında da sürdürdü. Kenan Karaman'ın perdeyi açan golünde pası veren Hakan, Milli formayla 9. asistini yaptı ve bu kategoride Emre Belözoğlu'nu yakaladı. Bununla da kalmayan Hakan, 34. dakikada kullandığımız korner vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa uzaktan vurdu ve rakip fileleri salladı. Ay-Yıldızlılar adına 13. golünü atan Milan'daki gururumuz, 2022 yolundaki ilk bölümde çıktığımız 3 maçta 2 gol ve 3 asistle 5 gole katkıda bulundu. Hakan, 66. dakikada ise sağ kasığını tutarak oyundan çıktı.