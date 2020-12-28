Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı ve 'Survivor 2030' ifadelerini kullandı.

Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınlayan Çalhanoğlu, "Survivor 2030" ifadelerini ve imza emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.

Fotoğrafın sırrı!

Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu!