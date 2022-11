Hazırlık karşılaşmaları kapsamında dün Diyarbakır'da oynanan İskoçya karşılaşmasını Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 kazanan A Milli Futbol Takımı, dün gece Gaziantep'e gelerek burada Çekya karşılaşması için kampa girdi.

Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya karşılaşması öncesinde TRT Spor'un sorularını yanıtladı. İtalya Serie A takımlarından Inter'in formasını giyen yıldız isim, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamaları hakkında gelen eleştirilen hakkında konuştu.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI:

Hazırlık maçları olsa da kazanmak istiyoruz. Zor bir zeminde oynadık dün ama ilk yarı inanılmaz oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı 3-0 olabilirdi. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi çok iyi karşıladılar.

FAREO ADALARI SONRASINDA YAŞANANLAR

Kuntz'u çok seviyoruz. Faroe Adaları maçından sonra ne kadar üzüldüğünü gördüm, onu teselli etmeye çalıştım. Tüm oyuncular onu çok seviyor. En son kampa sakatlandığım için gelemediğim için telefon üzerinden görüştük. Hocaya olan ve Hamit ağabeye olan tepkisini gördüm. Çok eksiğimiz vardı. Bize yakışmayan bir maçtı. Hava ve saha şartıyla olmadı. Birçok şey söyleyebiliriz. Biz C Grubu'ndan B Grubu'na çıktık. Hoca da yardımcı olmaya çalışıyor, oyuncular da yardımcı olmaya çalışıyor. Bizi ayırmaya çalışırlarken biz birlik olmaya çalışıyoruz.

Taraftarlarımız bizim arkamızda olurlar umarım. Bazen fazla eleştiri geliyor. Bu takımda genç oyuncular var, bazıları kaldıramayabilir. Ben tecrübeli oyuncu olarak toparlamaya çalışıyorum. Ben herkesi iyi gördüm. Herkesi motive gördüm bu kampta. Yeni gelen arkadaşlarımız da çok motive.

"EURO 2024'E GİDECEĞİZ"

Mart ayında başlayan EURO 2024 Elemeleri'ne iyi başlarsak Almanya'da düzenlenecek olan turnuvaya gideceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na katılamadık. O durum geçti gitti, arkamıza bakmıyoruz. İnşallah mart ayında elemelere iyi başlayıp EURO 2024'e katılacağız.

ARDA GÜLER VE JORGE JESUS SÖZLERİ

Basın toplantısından sonra ben açıklamaları gördüm, bana yapılan yorumları gördüm. İyi niyetimle söyledim, kötü niyetle söylemedim. Benim haddime bile değil. Çok iyi bir hoca, çok tecrübeli bir hoca. Ben genç futbolcuların da şans alması gerektiğini söyledim. Bir futbolcu kulüpten üstün olamaz. Ben hiç kimseyi eleştirmedim, haddime de değil. Ben orada Arda ve Emirhan'ın da süre almasını istedim. Musiala oynuyor, Nkunku var. Bunlar oynadığı için onların da oynaması gerektiğini söyledim.

Futbolcu gözüyle bakarak söyledim. Ben hocaların hepsine saygı duyuyorum. Jorge Jesus Arda'yı her gün görüyor, ben göremiyorum. Belki farklı düşüncesi vardır, belki güçlenmesini istiyordur. Ben de dedim ki ama koruma da bir yere kadar. Oynamasını istediğim için söyledim. Benim orada mesajım oydu. Arda çok yetenekli ve çok iyi bir karakter. Merih Demiral aracılığıyla tanıyorum Merih'i. Ona saygım sonsuzdur. Kimseyi eleştirmiyorum.

"INTER'DE KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

İnanılmaz bir performans sergiliyorlar Napoli takım olarak. Yeni oyuncuları geldi. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız onlara karşı içeride. Ligde her an her şey olabilir. Biz ümidimizi kesmedik. Inter'de çok iyi hissediyorum kendimi. Milanlı arkadaşlarım da çok var. Taraftar her zaman kendi bakış açısıyla bakıyor.

Sadece ofansif değilim. Defansif de oynuyorum. Taktik olarak çok geliştirdim kendimi. Barcelona maçında 6 numara olarak çıktım, gol de attım. 6 ve 8 numara benim için gayet iyi ve sevdiğim bir rol. Tabii oyunu yönlendirmeyi seven birisiyim.

Porto bizim için tabii ki güçlü bir rakip ama diğer rakiplere göre bizim için daha iyi oldu.

"ÜMİDİNİZİ KESMEYİN"

Gaziantep halkı bizi çok güzel karşıladı. Çok şaşırdım. Eminim yarın da statta olacaklar, destekleyecekler bizi. Kampı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlar, hepsi iyi ve çok pozitif çocuklar. Ümidinizi bizden kesmeyin. Biz gerçekten çok çalışıyoruz iyi bir takım olabilmek için. Biz ispatlamaya çalışıyoruz, inşallah çok iyi günler göreceğiz.