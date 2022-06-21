Hakan Çalhanoğlu, dünya tarihine geçecek bir takas ile Paris Saint-Germain'e transfer olabilir. Kadrosunda, Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi üst düzey yıldızları bulunduran Fransız ekibi, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e Georginio Wijnaldum'u önerdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU YILDIZLAR KARMASININ 10 NUMARASI OLABİLİR

Aksam.com.tr'nin Calicomercato'dan aktardığı habere göre; Paris Saint-Germain, geçen sezon Milan ile bu sezon da Inter ile çok başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunu katmak istiyor.

Bu sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında, PSG'nin bu transfer için Inter'e bu sezonun başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum'u da içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Olası bir Georginio Wijnaldum-Hakan Çalhanoğlu takası gerçekleşmesi durumunda Milli yıldız yeni bir meydan okuma ile kendini yıldızlar karmasının içinde bulabilir. Ayrıca PSG'nin 28 yaşındaki futbolcunun transferi ile orta sahadaki dinamikliği artırmayı planladığı ifade edildi.









Hakan Çalhanoğlu'nun Georginio Wijnaldum'dan daha düşük bir maaş alması da Fransız ekibini bu transfere yönlendiren etmenlerden biri olarak gösteriliyor.