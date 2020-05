Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, İtalya'daki son durumdan, EURO 2020'nin ertelenmesine kadar birçok konuda konuştu. Yıldız futbolcu, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'le ilgili Türkiye gerçeğini de açıkladı.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Biz İtalya'ya döndüğümüzde çok zorlandık. Her taraf kapalıydı insanlar dışarıda hiç gezemiyordu yasak vardı ama bugüne şükür daha iyi oldu. Restoranlar açılmaya başladı, dükkanlar açılmaya başladı. Artık dışarı çıkıp gezebiliyoruz. Ama yine de elimizde eldivenler ağzımızda maskeler var. Halen koruma altındayız ve dikkat etmeliyiz. İnşallah bu süreci atlatacağız. Zor bir süreç. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim.

"ANTRENMANDA BİRBİRİMİZİ KUCAKLADIK"

Burada her gün lig başlayacak mı, başlamayacak mı onu takip ediyoruz. Şu an hiçbir şey belli değil daha açıklamadılar. İdmanlara grup halinde başladık. Dün ilk defa takım halinde çıktık sahaya. 13-14 Haziran'da başlayacağız diyorlar ama daha belli değil. Takımla antrenmanlara başladığımızda hepimiz birbirimizi kucakladık. Hiç kimsenin sabrı kalmamış yani belliydi.

Önümüzde 12 tane maç var. Hepsi de önemli bizim için. Avrupa Ligi'ne halen katılmak istiyoruz. İtalya Kupası var. Juventus'a karşı oynadık 1-1 bitti. Şimdi rövanşı oynayacağız. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle geri döneriz.

"EURO 2020'NİN ERTELENMESİNE SEVİNDİM"

EURO 2020'nin ertelenmesi bir yandan beni etkiledi ancak bir yandan da sevindim. Çünkü takımımızda sakatlanan oyuncular vardı, Cenk, Merih, Yusuf, Abdülkadir, Dorukhan gibi isimler vardı. Onlar bu turnuva olsaydı göremeyebilirlerdi. O açıdan tabii ki sevindim. Çünkü takım arkadaşlarım, kardeşlerim geri dönüyor.

Bizim milli takımdaki ekibimize baktığınızda çok genç arkadaşlarımız var. Onların arasında iki tecrübeli isim var: Burak ağabey ile Emre ağabey. Güzel bir ortam var. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Şenol hoca da bizi çok iyi hazırlıyor her maça. Takımlara çok bakıyoruz. Havayı yakaladık. Kendimizi büyük ülkelere karşı gösterdik. Herkese kafa tutabiliriz istersek.

Ara sıra eleştiri olacak. Seven de olacak sevmeyen de olacak. Ben kendime güveniyorum. Kendimden şüphem yoktu. Sahada neler yapabileceğimi biliyordum. Maçı da değiştirebilirim. Ama ben onları hep dinleyip geçiyorum. O kadar kendimi oraya odaklamıyorum. Bugüne kadar Allah'a şükür hiç sakatlanmadım hep oynadım. O benim için daha önemli.

"ZLATAN'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Ibrahimovic'le daha yeni ayrıldık. Öğlen yemek yemeye çağırdı beni. Şimdi daha yeni geldim yanından. Sağ olsun bana hep sahip çıkıyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında. Böyle bir oyuncunun beni dışarıda çağırması hem beni etkiliyor hem de gurur duyuyorum. Hiç egosu yok. Saha agresif oluyorsun, duygusal oluyorsun. Bunların hepsi normal ama saha dışında çok sempatik, çok cana yakın birisi... Bana sorarsan hiç egosu yok. Türkleri çok seven birisi. Dış görüntüsü çok farklı ama içindeki o kalbi çok temiz.

"MİLAN ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Milan'ın statüsü her zaman kalıcı. İsim yaptı, çok iyi kupalar kazandı. Şimdi geriye dönüp bakarsak 7 sene oldu Milan Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Şuna şahidim. Her sene Şampiyonlar Ligi için çaba gösteriyorlar. Bu sene olamayacak gibi görüyorum ama inşallah seneye bazı şeylerin değişeceğini görüyorum. İnşallah bu formayla ben de Şampiyonlar Ligi oynarım çünkü ben de özledim. 3 sene oldu yaklaşık oynayamayalı. Milan'da oynamak ve 10 numarayı taşımak çok büyük bir gurur benim için. Çünkü bizim takımda çok büyük isimler oynadı. Şu an da Zlatan gibi büyük bir futbolcu oynuyor. Gattuso gibi bir hocayla çalıştım. Sportif direktörümüz Maldini var. Büyük isimlerle çalışmak tabii ki ayrı bir gurur.

Mesajlar geliyor bana. Ben Rangnick'i Almanya'dan tanıyorum. Kışın hatta beni Leipzig'e transfer etmek istemişti ama olmadı. Bu sene de geleceği söz konusu. Milan'a gelen giden beni ilgilendirmiyor. Ben herkese saygı duyuyorum. Sonuçta herkes başarı göstermeye çabalıyor. Şu anki hocamızla da çok mutluyum. Kendisi bizi hem saha içinde hem saha dışında çok iyi hazırlıyor. Seneye artık ne olur, bakalım hayırlısı.

Cengiz'le Merih'le sık sık görüşüyorum. Merih'le görüşeli 2 gün oldu dizindeki son durumuyla ilgili. Kendisi çok iyi olduğunu söylüyor. Onu da inşallah çabuk sahalarda görürüz. Cengiz'le konuşurken İtalyanca şakalaşıyoruz. Hepsiyle çok gurur duyuyorum. Hepsi çok temiz kapli insanlar.

Hedefim, her şeyden önce sağlık. 12 maçımız var. Bu 12 maçı iyi atlatırsak, iyi yerlere gelirsek çok sevinirim. Şimdiki hedefime daha odaklanmadım. Ben Milan'da çok mutluyum ve çok seviyorum. Ben buraya gelirken tüm kalbimle geldim, isteyerek geldim. İleride giderim-kalırım şimdi söyleyemem. Onu menajerimle konuşmam gerekiyor. Ama dediğim gibi inşallah iyi bir sonuç alırsak Milan'da kalmayı tercih ederim.

Bizim takıma baktığım zaman çok yetenekli oyuncular var. Bir de Avrupa'da rahat rahat oynayabilen futbolcular var. Mesela Dorukhan. Onu Avrupa'da görmek isterim. Mesela Abdülkadir var. Uğurcan var bizim kaleci. Onları mesela Avrupa'da görürsem mutlu olurum. Çünkü onlar Avrupa'ya da yakışıyor. Burayı da yaşamalarını isterim. Türkiye'de oynamak tabii ki güzeldir ama İtalya'yı Almanya'yı İngiltere'yi bir denemelerini tavsiye ederim. Çünkü Zlatan da bana dedi. 'Ben her ülkede oynadım. Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya' bir tek Almanya demedi. 'Ama oynarken en çok zorlandığım lig İtalya' dedi. Her ülkeyi denesinler. Şansları varsa Avrupa'ya gitsinler. Onu demek istedim.

"ZLATAN'IN TÜRKİYE'DE TUTTUĞU TAKIMI SÖYLEYEMEM"

Zlatan Türkiye'yi çok seviyor. İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de hangi takımı tuttuğunu bana söyledi ama o gizli. Şimdi söylersem bana kızabilir.

Şu takımda oynasaydım dediğim olmadı. Almanya'da oynadığım için... Leverkusen'de 3 yılım geçti. Çok güzel 3 yılım olmuştu orada. 3 sene Şampiyonlar Ligi oynadım. Bayern Münih de büyük kulüp ama Milan da bence büyük bir kulüp. Tabii ki Bayern Münih'e baktığında Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ama Milan'da bir tek eksik olan şey o. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek... Milan farklı bir kulüp.

Oynadığım en iyi Türk futbolcu, Arda ağabey, Burak ağabey, Emre ağabey.