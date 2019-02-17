Serie A'nın 24. haftasında Atalanta, Azzurri d'Italia Stadı'nda Milan'ı konuk etti.

Taraftar desteğini arkasına alan Atalanta, Freuler'inn 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erecek denilirken sahneye son haftaların yıldız ismi Piatek çıktı.

45. dakikada Rodriguez'in asistinde topu ağlara gönderen Piatek, ilk 45 dakikanın sonucunu belirledi. İkinci yarıda oyunun tek halimi olan Kırmızı Siyahlılar, 55. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle, 2-1 öne geçti.

Hakan, bu sezonki ilk golünü atarken, skoru belirleyen golün de asistini yaptı. 61. dakikada Hakan'ın kullandığı kornere iyi yükselen Piatek, kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Milan, 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Atalanta ise 38 puanla 7. sırada kaldı.