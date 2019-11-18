Hakan Çalhanoğlu: Stresi üstümüzden attığımız için çok mutluyuz

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra’yı Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı.

Mücadelenin ardından maça kaptan olarak çıkan Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan'ın maç sonu açıklamaları:

"Stresi üstümüzden attığımız için çok mutluyuz. İzlanda karşısında üstümüzde büyük bir yük vardı, onu atlattık, buraya geldik. Bugün Emre abi ve Burak abiden soyunma odasında kaptan olarak konuşma görevini aldım. Enes için çok mutluyum."

"Tabi ki her maçtan önce soyunma odasında konuşuyoruz. Ben de kaptan olarak bugün görevi Emre ve Burak ağabeylerden aldım. 80 milyon kişiyi temsil ediyoruz. Enes için de mutluyum. Maçtan önce penaltıyı bana bırak demişti. Ahmed Kutucu için de mutluyum."