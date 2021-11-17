Hakan Çalhanoğlu rüzgarı! Fark yaratan istatistik…

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu son maçlarda gösterdiği performansla play-off bileti alınmasında büyük rol oynadı. Şenol Güneş sonrası Stefan Kuntz'la birlikte saha içindeki pozisyonu da değişen Çalhanoğlu, takımın saha içindeki yönlendiricisi olmayı başardı.

Son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenerek play-off oynama hakkı kazanan A Milli Takımımızda büyük sevinç yaşanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonu açıklamaları ve son maçlardaki performansı dikkat çekti.

Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı futbolcunun bu sözleri, kendisini daha çok kanatta ve 10 numara pozisyonunda değerlendiren eski teknik direktör Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlanırken, Hakan'ın istatistikleri de gönderme ihtimalini kuvvetlendirdi.

Şenol Güneş'in görev yaptığı son iki maç olan Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma şansı bulan milli futbolcu, 10 numara ve kanat pozisyonlarında forma giydi.

Millilerin 3-0 kazandığı Cebelitarık maçında ikinci yarıda oyuna giren başarılı futbolcu, 54 pas yapmış ve yüzde 92.6'lık bir isabet oranı yakalamıştı. Hollanda maçında ise ilk 11'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha, 86 dakika sahada kalmış ve sadece 38 pas yaparak yüzde 81.6'lık isabet oranı yakalamıştı.

Stefan Kuntz etkisi

Millilerin Cebelitarık'ı 6-0, Karadağ'ı ise 2-1 mağlup ettiği mücadelelere ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu,. Cebelitarık maçında 101 pas yapıp yüzde 90.1 isabet oranı yakalarken, Karadağ maçında ise 111 pas yapıp yüzde 88.3 isabat sağladı. Saha içerisinde rahat ve özgüvenli tavrı dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'nun artan bu performansı, millilerin play-off'a kalmasında önemli rol oynadı.