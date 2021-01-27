Avrupa'da mücadele eden pek çok Türk futbolcu vardır. O futbolculardan birisi de Hakan Çalhanoğlu'dur. Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da yetişmiş ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giymiştir. Hakan Çalhanoğlu Türk milli takımının da vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştur. Bundan dolayı Hakan Çalhanoğlu pek çok karşılaşmada görev almıştır. Orta saha mevkinde oynayan Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda birçok başarılı performansa imza atmıştır. Özellikle etkili frikik vuruşları ile bilinmektedir. Hakan Çalhanoğlu 1.78 boyunda olan ve serie a ekiplerinden Milan takımının formasını giymektedir. Hakan Çalhanoğlu ayrıca oyun kurucu pozisyonunda da görev almaktadır. Milan takımının 10 numaralı formasını giyen futbolcusudur. Kariyerine ise ilk kez Alman takımlarının altyapısında başlamıştır. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. 2020 yılı itibari ile değeri 30 milyon eurodur. Futbola 7 yaşında başlamıştır.

Hakan Çalhanoğlu nereli?

Hakan Çalhanoğlu Almanya'nın Mannheim kentinde doğmuştur. Aslen ise Bayburtludur.

Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında?

Hakan Çalhanoğlu 1994 doğumludur. 26 yaşındadır

Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı?

Hakan Çalhanoğlu kariyerine Almanya kulüplerinde başlamıştır Almanya kulüplerinin altyapısına dahil olmuştur. Hakan Çalhanoğlu'nun altyapı kariyeri şu şekildedir;

- Waldhof Mannheim (2001 - 2009)

- Karlsruher (2009 - 2011)

Hakan Çalhanoğlu'nun profesyonel kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Karlsruher ( 2011 - 2013)

- Hamburg (2013 - 2014)

- Bayer Leverkusen (2014 - 2017)

- Milan (2017 - devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2017 yılında Milan ile sözleşmesi devam eden Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında da Milan forması giymektedir. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan takımında almış olduğu yıllık maaş ise 2.5 milyon eurodur.

Hakan Çalhanoğlu'nun hayatı

Gurbetçi bir aileden gelen Hakan Çalhanoğlu, Almanya'nın Mannheim kentinde doğmuştur. Futbola 7 yaşında başlayan Hakan Çalhanoğlu 2001 yılında ailesinin de desteği ile birlikte henüz 7 yaşında iken Mannheim altyapısına dahil olmuştur Mannheim altyapısında kendisini geliştirmiş ve 8 sene altyapıda forma giymiştir Hakan Çalhanoğlu daha sonra daha iyi altyapı şartları olduğu gerekçesi ile Karlsruher takımı ile anlaşmış ve 2009 2011 yılları arasında bu takımın altyapısında forma giymeye başlamıştır.

Hakan Çalhanoğlu daha sonra profesyonel kariyerine de Karlsruher takımı ile başlamıştır. Karlsruher takımı ile profesyonel sözleşmeyi 2011 yılında imzalayan Hakan Çalhanoğlu bu takımda 2 yıl forma giymiştir. Hakan Çalhanoğlu bu takımda 50 maça çıkmış ve toplamda 17 gol atmayı başarmıştır. Bundesliga'nın bir diğer ekibi Hakan Çalhanoğlu'na ve kulübüne 2013 yılında teklif yaparak bonservisi ile birlikte transferi gerçekleştirmiştir. Hakan Çalhanoğlu Hamburg ile 32 maça çıkarak 11 gol atmış ve Bundesliga'nın diğer ekiplerinden olan Bayer Leverkusen'in dikkatini çekmiştir.

Bayer Leverkusen'in teklifini kabul eden Hakan Çalhanoğlu 2014 ve 2017 yılları arasında bu takımda forma giymeye başlamıştır. Burada göstermiş olduğu performans neticesinde Avrupa'nın özellikle İtalya'nın en büyük kulüplerinden olan Milan'ın dikkatini çekmiş ve 2017 yılında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmiştir. Hakan Çalhanoğlu 2020 yılı itibari ile Milan takımında forma giymeye devam etmektedir. Kariyerinin zirvesini Milan takımında yaşamaktadır.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takım kariyeri

Hakan Çalhanoğlu 2010 yılında tercihini Türkiye milli takımından yana kullanmıştır. 16 yaşında Türkiye U16 takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu etkili performansı neticesinde kısa sürede kademe atlamıştır. İlk kez 2013 yılında henüz 19 yaşında milli olmuştur. 2013 yılından beridir milli takımın formasını terleten Hakan Çalhanoğlu toplam 52 maça çıkmıştır. 52 maçta toplam 11 gol kaydeden Hakan Çalhanoğlu, milli takımda da 10 numaralı formayı giymektedir.