Hakan Çalhanoğlu muhteşem döndü!

Milan'daki formuyla dikkatleri çeken, İtalyan ekibinde çıktığı son 16 maçta 10 gol, 9 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'daki 10 maçlık gol orucuna da dün akşam son verdi. Dün 50. milli maçına çıkan Hakan, 57'de skoru 2-1'e getirip beraberlik için Ay-Yıldızlılar'ı umutlandırdı. Hakan 76'da Ozan Tufan ile beraberliği yakaladığımız pozisyonda da sahnedeydi. Defansın çıkarmaya çalıştığı topu kale sahasına dolduran Hakan'ın vuruşuna dokunan Ozan skoru 2-2 yaptı. Milli Takım’da 11. golünü atan yıldız oyuncu geceyi bir gol bir asistle tamamlasa da galip gelemediğimiz için sevinemedi.