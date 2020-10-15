Hakan Çalhanoğlu muhteşem döndü!
Milan'daki formuyla dikkatleri çeken, İtalyan ekibinde çıktığı son 16 maçta 10 gol, 9 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'daki 10 maçlık gol orucuna da dün akşam son verdi. Milli Takım’da 11. golünü atan yıldız oyuncu geceyi bir gol bir asistle tamamlasa da galip gelemediğimiz için sevinemedi.
Milan'daki formuyla dikkatleri çeken, İtalyan ekibinde çıktığı son 16 maçta 10 gol, 9 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'daki 10 maçlık gol orucuna da dün akşam son verdi. Dün 50. milli maçına çıkan Hakan, 57'de skoru 2-1'e getirip beraberlik için Ay-Yıldızlılar'ı umutlandırdı. Hakan 76'da Ozan Tufan ile beraberliği yakaladığımız pozisyonda da sahnedeydi. Defansın çıkarmaya çalıştığı topu kale sahasına dolduran Hakan'ın vuruşuna dokunan Ozan skoru 2-2 yaptı. Milli Takım’da 11. golünü atan yıldız oyuncu geceyi bir gol bir asistle tamamlasa da galip gelemediğimiz için sevinemedi.