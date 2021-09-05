Hakan Çalhanoğlu Milli Takımı ateşledi

Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'ndaki rakiplerimiz içinde puanı olmayan Cebelitarık karşısında beklemediğimiz kadar zorlandık. Henüz 2. dakikada Efecan'ın düşürülmesi sonrası yakaladığımız penaltıyı Enes Ünal'la değerlendiremedik. Rakibi bu kaçan penaltı sonrası öyle bir havaya soktuk ki, penaltıyı kurtaran Dayle Coeling, ilk devrede kritik kurtarışlara imzasını attı. Şenol Güneş'in değişiklikleri sonrası oyuna giren isimlerden Hakan Çalhanoğlu, Ay -Y ıldızlılar'ı adeta uyandırdı.

Son gol de Kenan'dan

İkinci yarının başında Uğurcan'ın kurtarışı sonunda rakibin şutu direkten dönünce kısa süreli bir şok yaşasak da, 54'te Çalhanoğlu'nun asistinde Halil Dervişoğlu ağları salladı ve Milliler'i öne geçirdi. 65. dakikada bu kez Ay- Yıldızlılar'ın 10 numarası, ceza sahası dışında topla buluştu ve uzaktan şutunda farkı 2'ye çıkardı. Cebelitarık önünde kabus yaşamamızı engelleyen isimlerin başında gelen Hakan'ın son anlarda da bir topu direkten döndü. 83'te son golümüzü de oyuna ikinci yarının başında giren Kenan Karaman attı.

Perdeyi Halil açtı

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol bulamadık ve FIFA Sıralaması'nda 194. sırada olan, elemelerde hiç galibiyeti olmayan Cebelitarık'a, grubumuzda Letonya ile birlikte maçın ilk yarısında gol atamayan ikinci takım olduk. Letonya, 3-1 kazandığı maçta zayıf rakibine 50'de ilk golü attı. Bizde ise ikinci devrede oyuna giren Halil Dervişoğlu, 54'te fileleri salladı ve ev sahibinin kalesine grupta en geç gol atan takım unvanı da elde ettik. Milli formayla ilk golünü 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşı hazırlık maçında atan genç forvet, ilk kez resmi bir maçta bu sevinci yaşadı.