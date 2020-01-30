İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ortaya koyduğu futbol ile beklentilerin altında kalmıştı. Ancak önceki gün kupada Torino ile oynanan çeyrek final mücadelesinde başrolde milli futbolcumuz vardı. Kırmızı-Siyahlılar, maçın son bölümlerine girerken 2-1 gerideydi, bu sırada ise 81’de oyuna Hakan dahil oldu.

25 yaşındaki yıldız, 90+1’deki füzesiyle önce karşılaşmayı uzatmaya taşıdı, 106’da ise takımını öne geçirdi: 3-2. Son sözü ise Zlatan Ibrahimovic söylerken, Milan da maçtan 4-2 galip ayrılıp yarı finalde Juventus’un rakibi oldu.

‘Cehennemden çıkardı’

Mücadele sonrasında statta milli futbolcumuz için tezahüratlar yapılırken İtalyan basını da Hakan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Tuttosport, “Hakan ve Zlatan, Torino’nun hocası Walter Mazzarri’nin kovulmasına sebep olacak” ifadelerine yer verdi. La Gazetta ise Zlatan ve Hakan için “Ne ikili ama. Oyunun kaderini değiştirdiler” yorumunu yaptı. Repubblica ise “Milan’ı cehennemden, Hakan çıkardı” dedi.