Milan formasıyla pandemi dönemi sonrası fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu, takımının dün Serie A'da Atalanta ile 1-1 berabere kaldığı maçta da muhteşem bir frikik golüne imza atmıştı. Karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçen Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınında çıkan ayrılık iddialarını yalanlayan Pioli, 26 yaşındaki sol açık hakkındaki sorulara "Çalhanoğlu harika bir oyuncu ve bizimle devam etmek istiyor." şeklinde yanıt verdi. Hakan da dün kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bundesliga'ya gideceğine yönelik haberleri "Bugün gazetelerde çok yalan haber var." sözleriyle boşa çıkarmıştı.

Bu sezon Milano ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol ve 8 asist kaydeden Hakan, koronavirüs arasının ardından boy gösterdiği 10 karşılaşmada ise 5 gol ve 7 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler