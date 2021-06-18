Hakan Çalhanoğlu Milan'da kalabilir
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili İngilizlerden sürpriz bir iddia gündeme geldi. Milan'ın 27 yaşındaki futbolcumuza indirimli şartlardan oluşan yeni bir sözleşme teklif edeceği ve EURO 2020'deki Türkiye'nin kötü performansı nedeniyle Hakan'ın bu teklifi kabul etmek zorunda kalacağı ileri sürüldü. Temmuz ayı itibariyle serbest kalacak olan yıldız futbolcunun adı Avrupa devleriyle anılıyordu.
Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.
İngiliz basını adı son dönemde Arsenal ile anılan 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'nin EURO 2020'deki kötü performansı nedeniyle Milan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalacağını ve gelecek sezon da kırmızı siyahlıların formasını giymeye devam edeceğini iddia etti.
Haberde İtalyan devinin Hakan'a indirimli şartlardan oluşan yeni bir sözleşme teklif edeceği belirtildi.
İlgili Haberler
Avrupa devleriyle anılıyordu
Temmuz ayı itibariyle serbest kalacak olan milli futbolcumuzun adı, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Juventus ve Inter gibi Avrupa devleriyle anılıyordu.