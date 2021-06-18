Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu.

İngiliz basını adı son dönemde Arsenal ile anılan 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'nin EURO 2020'deki kötü performansı nedeniyle Milan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalacağını ve gelecek sezon da kırmızı siyahlıların formasını giymeye devam edeceğini iddia etti.

Haberde İtalyan devinin Hakan'a indirimli şartlardan oluşan yeni bir sözleşme teklif edeceği belirtildi.









Avrupa devleriyle anılıyordu

Temmuz ayı itibariyle serbest kalacak olan milli futbolcumuzun adı, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Juventus ve Inter gibi Avrupa devleriyle anılıyordu.