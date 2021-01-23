Hakan Çalhanoğlu mesaj gönderdi!

Milli futbolcu sosyal medyada İtalyanca, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Hakan Çalhanoğlu, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim, ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Milan saat 20.00'de sahasında Atalanta ile karşılaşacak.

Temel ELCİVAN/ALMANYA, (DHA)