Hakan Çalhanoğlu: Kaybetmekten nefret ediyor olmamız gerek artık

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun lideri Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi A Milli Takımımız'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fransa'nın iyi bir ekip olduğunu, iyi bir takım olduğunu biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik biz. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla iyi başladık. Bir alışkanlık olmalı, kaybetmekten nefret ediyor olmamız gerek artık."

"Hırvatistan, Fransa, Brezilya gibi takımlara karşı kafa kafaya olmamız gerekiyor. Her ülkeye saygımız sonsuz ama bizim takımımıza baktığımızda da hepsi kaliteli oyuncular."

"Her maç tecrübe kazanıyoruz. Biz maçtan maça büyüyeceğiz inşallah. Tabii ki hata olacak, hata olunca insan tecrübe kazanıyor. Yarınki maç bizim için ders olabilir. Fransa güçlü bir takım, adamlar dünya şampiyonu oldu."



