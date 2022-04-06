Hakan Çalhanoğlu: Kariyerimdeki en önemli penaltı vuruşuydu

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımına Juventus galibiyetini getiren golü hakkında açıklamalarda bulundu.

Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, Juventus'a attığı penaltı golünün, kariyerinin en önemli penaltı vuruşu olduğunu belirterek, "Juventus'u deplasmanda yenmek asla kolay değil ama artık devam etmeliyiz. Belki de en iyi performansımız değildi ama şu anda önemli olan tek şey üç puan. Kariyerimdeki en önemli penaltı vuruşuydu. İlkini kaçırmıştım ama kendime güveniyordum, bu yüzden ikinciyi attım ve kazandık." sözlerini dile getirdi.

"Gol atacağımdan emindim"

İlk penaltıyı kaçırmasının ardından tekrar edilen vuruşta kendisine güvendiğini söyleyen başarılı futbolcu, "İkinci atışı kullanmamayı hiç düşünmedim. Şut becerilerime güveniyorum ve gol atacağımdan emindim. İlkini kaçırdıktan sonra taraftarlardan özür diledim, Juventus'u yenmenin onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyordum." dedi.

"Hayalim Inter ile bir şeyler kazanmak"

Inter'de kalmak ve kupalar kazanmak istediğinden de bahseden Milli futbolcu, "Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Artık hataya yer yok ve kesinlikle başaracağımıza inanıyoruz. Fazla konuşmayı sevmem, burada kalmak istiyorum ve hayalim Inter ile bir şeyler kazanmak." ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Juventus deplasmanına çıkan Inter, 44. dakikada penaltı kazanmış topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu ise ilk penaltı atışından yararlanamamıştı. Ancak VAR uyarısı sonrası vuruş esnasında ceza alanına giren oyuncular olması gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verildi. Yeniden topun başına geçen Milli yıldız tekrarlanan penaltıda hata yapmayarak zorlu mücadelede takımına galibiyeti getiren golü ağlara göndermişti.

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