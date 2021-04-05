Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre, kırmızı siyahlılarla Hakan Çalhanoğlu arasındaki transfer görüşmeleri çıkmaza girdi. Sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki futbolcu için Juventus'un devreye girdiği ve gelecek sezon Hakan'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Milan'dan yıllık 5 milyon euro isteyen Hakan Çalhanoğlu'na Milano ekibi 4 milyon euroda ısrar edince görüşmeler tıkandı. Bu gelişmenin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda serbest bırakılma olasılığı gittikçe daha somut bir hal aldı. Bunun üzerine Juventus, Hakan için devreye girdiği ve renklerine bağlamak için nabız yokladığı öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ile takım arkadaşı olacak.

İngiliz devlerinin de radarında

Milan'da bu sezon Serie A'da oynadığı 24 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz, Manchester United başta olmak üzere Arsenal ve Chelsea'nin de gündeminde yer alıyor. Ancak transferde Juventus'un İngiliz kulüplerinin bir adım önünde olduğu belirtildi.





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