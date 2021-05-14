Sezon sonu yaklaşmasına rağmen Milan ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalyan basınından Calciomercato.com'un haberine göre milli futbolcumuz İtalyan devi Juventus'a transfer olmaya çok yakın. Haberde siyah beyazlıların Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Torino ekibine imza atması bekleniyor.









Yeni sezon forma tanıtımında yer almıştı

Milan milli yıldızımıza 4 milyon euro yıllık maaş önermiş ancak Hakan 5 milyon euro isteyince görüşmeler tıkanmıştı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın gelecek sezon giyeceği forma tanıtımında yer almış ve bu durum yıldız futbolcunun gelecek sezon için kariyerine kırmızı siyahlı ekipte devam edeceği yönünde yorumlanmıştı.

41 maçta 21 gole katkı

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan milli yıldızımız bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.