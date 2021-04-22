Hakan Çalhanoğlu için Manchester United iddiası

Dünya devlerinin peşinde olduğu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Manchester United, harekete geçmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, sezon sonu Milan ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde sözleşme teklifinde bulunacağını belirtti.

İngilizlerin Todofichajes.com'a dayandırdığı haberde Manchester United'ın 3 yıllık sözleşme önerileceği ve milli futbolcuya da 4,5 milyon yıllık ücret verileceği ifade edildi. Milan'dan yıllık 4 milyon euro kazanan Hakan İtalyan ekibinde yıllık 5 milyon euro isteyince görüşmeler tıkanmış ve anlaşma sağlanamamıştı. Milli futbolcu, Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Juventus, Inter ve PSG ile de anılıyor.





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37 maçta 8 gol 11 asist

Bayer Leverkusen'den 2017 yılında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübüyle bu sezon çıktığı Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 37 maçta 8 gol atıp 11 asist yaptı.