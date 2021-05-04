İtalyan devi Milan ile sezon sonu yollarının ayrılması beklenen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

Milli futbolcumuz, takımın dünyaca yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme, 27 yaşındaki futbolcunun Milan'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.





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Dünya devleri peşinde

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun takımdan ayrılcağı konuşuluyor. Yıldız futbolcuyla Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve Inter gibi Avrupa devleri ilgileniyor. Hakan, bu sezon Milan ile Serie A, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 39 maçta 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.