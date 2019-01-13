Hakan Çalhanoğlu hakkındaki transfer iddialarına son nokta!

Ara transfer döneminde Milan'dan ayrılacağına yönelik pek çok dedikodu çıkan ve adı RB Leipzig ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında hocası Gennaro Gattuso'dan açıklama geldi.

41 yaşındaki teknik adam, düzenlediği basın toplantısında milli futbolcu hakkında çıkan dedikoduları net bir dille yalanlarken 24 yaşındaki oyuncunun satılık olmadığını söyledi.

Gattuso, "Hakan, takımımızın temel bir parçası ve ondan çok şey bekliyoruz. Sportif direktörümüz Leonardo veya CEO'muz Ivan Gazidis'ten bana Hakan'ı satmak istediklerine dair bir bilgi gelmedi." ifadelerini kullandı.

Milano kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu, bu sezon Kırmızı Siyahlılar ile 23 maçta 1 gol ve 10 asistle oynadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler