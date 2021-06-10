Hakan Çalhanoğlu: Haftalardır bu maçı bekliyoruz

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak milli takımızın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundu.

Hakan zorlu maçla ilgili, "Haftalardır bu maçı bekliyoruz. Yarın bizim için özel, benim için çok özel bir maç olacak. Takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Sahaya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah kazanırız" dedi.









"Her şeyimiz, vereceğiz"

"Yarın her şeyimizi vereceğiz" diyen yıldız futbolcu, "Hocamızla beraber çok iyi analiz ettik. Güçlü bir takım. Zor maç olacağını biliyorum. Onların önemli oyuncuları var. Elimizden geleni yapıp, 3 puanı almak istiyoruz. Buralara kolay gelmedik. İtalya'ya saygı duyuyoruz. Onların kalitesini biliyoruz. Biz de kaliteli bir takımız." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca puan tahminin sorulması üzerine "Puan tahmini yapmak istemiyorum. Büyük konuşmayı sevmiyorum. Maç maç ilerlemek istiyoruz" dedi.