Hakan Çalhanoğlu görüşmeleri resmen başladı!

Pandemi sonrası Milan'da gösterdiği performansla harikalar yaratan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün de Sampdoria'yı 4-1 yendikleri maçta bir gol ve bir asist kaydetmişti. Milan Sportif Direktörü Frederic Massara, karşılaşma sonrası 26 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında gündem yaratan bir açıklamada bulundu.

Sky Sport İtalya mikrofonlarına konuşan Massara, "Hakan'ın kulüple bir yıllık mukavelesi kaldı. Şu an Milan'daki görevinden çok mutlu. Bu sezon bütün potansiyelini göstermeyi başardı. Menajeriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanarak Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmayı düşündüklerini belirtti.

Çalhanoğlu, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol ve 8 asist kaydederek Serie A'ya damgasını vurmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler