Hakan Çalhanoğlu fırtınası devam ediyor!
Milan forması giyen Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. 22 Haziran'dan bu yana Milan ile 11 maça çıkan Hakan Çalhnaoğlu bu maçlarda 6 gol atıp 8 asist yaptı ve 14 gole doğrudan katkı sağladı
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. Milan forması altında 22 Haziran 2020'den bu yana toplam 11 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda toplam 6 gol atarken arkadaşlarına 8 asist yaptı ve 14 gole doğrudan katkı sağladı.
İtalya kariyerinin en golcü sezonu
Son olarak Sampdoria maçında bir gol bir asist yapan Hakan sezon genelinde 9 gol 9 asist yapmış oldu. Hakan Çalhanoğlu sezon genelinde 11 gole ulaştı ve Serie A kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı