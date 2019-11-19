Hakan Çalhanoğlu: Bu takım çok iyi

Ay-Yıldızlılar’ın orta sahasındaki kilit isimlerden Hakan Çalhanoğlu, “EURO 2020’de zor bir gruptan çıktık. Ama bu takım gerçekten çok iyi ve herkesin destek olması gerekiyor. Kişilere bağlı olmayan, takım oyununu ön plana çıkaran bir ekibimiz var. Hocamız bu dengeyi harika kurdu. Gruptaki en zor maçımız ise kesinlikle İstanbul’daki İzlanda mücadelesiydi. Finalleri bu maç bize getirdi” açıklamasını yaptı.

Murat Akbaş