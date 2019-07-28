Hakan Çalhanoğlu: 'Bu sezon benim sezonum olacak!'

Serie A devi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesi İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine özel açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki yıldız isim, yeni sezonla ilgili beklentilerinden transfer sürecine kadar pek çok konuya açıklık getirdi. İşte Hakan'ın birbirinden çarpıcı sözleri:

"Bu sezona yeni bir hoca ve sistemle başlıyoruz. Dolayısıyla içimde farklı bir heyecan var. Sonunda neler yaşanacağını bilmiyorum ama kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takım olduğumuzun farkındayım. Sahada daha çok şey yapmak istiyorum ama birkaç şeyi de ifade etmem gerekiyor. Öncelikle İtalya'ya geldiğimde futbol stilimi tamamı ile değiştirmek zorunda kaldım. Zira burada Almanya'dakinden çok daha fazla koşuyorsunuz. Nitekim benim gibi hücum oyuncuları bile defansa daha çok yoğunlaşıyor.

Başlangıçta İtalyan futboluna uyum sağlamak kolay olmadı ama artık buna alıştım. Hatta defansa yardım ederken keyif almaya başladığımı bile söyleyebilirim. Her zaman takım için oynamaya çalıştım. Benim yapım böyle. Ancak daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Bu noktada önümüzdeki sezon benim sezonum olabilir. Kendimi Milan'ın bir oyuncusu gibi hissediyorum ve takımda kalma konusunda en ufak bir şüphem bile yok. Çünkü burada mutluyum ve menajerime de bunu açıkça söyledim.

Taktiksel anlamda farklı bir döneme giriyoruz. Hocamız; agresif, göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. Topu kaybettiğimizde ise hemen geri kazanmaya çalışıyoruz. Marco Giampaolo'nun spora olan yaklaşımı bir hayli ilgi çekici. 4-3-1-2 sisteminde kaleye gitmek için daha çok seçenek var. Zira bu dizilişte hücumdaki oyuncu sayısı daha fazla. Giampaolo'nun bana görev verdiği her yerde oynarım. Ancak 10 numara pozisyonu benim için her zaman büyüleyici olmuştur. Kendimi bir 10 numara gibi hissettiğimi hocama da söyledim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler