Hakan Çalhanoğlu: Bir haftada üç maç oynadık

Hakan Çalhanoğlu, "50. milli maçıma çıktım bugün, umarım daha niceleri olur. Mutluyum ama bugün kazanmalıydık, sonuna doğru daha da iyi oynadık. Bir hafta içerisinde üçüncü maçımıza çıktık, bahane olarak görmüyorum ama Uluslar Ligi'nde güçlü takımlara karşı oynuyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"



