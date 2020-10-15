Hakan Çalhanoğlu: Bir haftada üç maç oynadık
A Milli Takım'da 50. maçına çıkan ve Sırbistan karşısında bir gol - bir asist ile oynayan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu, "Bir hafta içerisinde üçüncü maçımıza çıktık, bahane olarak görmüyorum ama Uluslar Ligi'nde güçlü takımlara karşı oynuyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, "50. milli maçıma çıktım bugün, umarım daha niceleri olur. Mutluyum ama bugün kazanmalıydık, sonuna doğru daha da iyi oynadık. Bir hafta içerisinde üçüncü maçımıza çıktık, bahane olarak görmüyorum ama Uluslar Ligi'nde güçlü takımlara karşı oynuyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız"